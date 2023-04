Mercoledì 12 aprile, dalle 8.30 alle 18, Hera eseguirà alcuni interventi programmati sulla rete acquedottistica di Tabina di Magreta, nel comune di Formigine.

Questo intervento si inserisce in una più ampia strategia di potenziamento e miglioramento della distribuzione delle risorse idriche gestite da Hera nel Comune di Formigine, finalizzata a rendere sempre più affidabile l’infrastruttura esistente.

Durante l’esecuzione dei lavori sarà necessario disporre un’interruzione della fornitura del servizio, limitatamente alle utenze presenti in via Don Franchini, Tomaselli, Malaparte, Delfini e Bontempelli.

