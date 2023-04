Panariagroup, leader mondiale nella produzione e distribuzione di superfici ceramiche per pavimenti e rivestimenti di alto livello, annuncia oggi l’acquisizione totale da parte della Business Unit portoghese Gres Panaria Portugal della società Gresart, azienda fondata nel 1981 e ubicata nel distretto industriale di Aveiro, dove il Gruppo è già presente con due siti produttivi ad Aveiro e Ilhavo.

Con questa operazione, Panariagroup rafforza ulteriormente la propria presenza in Portogallo ampliando non solo la capacità produttiva ma anche la propria forza commerciale e di presidio della distribuzione, riconfermando così la leadership di Gres Panaria Portugal come 1° player ceramico di riferimento sul mercato portoghese. Grazie a quest’ultima acquisizione, la Società, dopo l’acquisizione, nel 2002 e nel 2005, rispettivamente di Maronagres – oggi Margres – e Novagres – oggi Love Tiles, raggiunge un fatturato consolidato di 110 Milioni di euro e una capacità produttiva complessiva di circa 10 Milioni di mq di superfici ceramiche, ampliando così il suo presidio territoriale e arrivando a coprire ulteriori segmenti di mercato strategici per la crescita competitiva del Gruppo.

In particolare:

Dal punto di vista industriale , l’acquisizione di Gresart consentirà un immediato aumento della capacità produttiva del Gruppo, sia nel segmento dei prodotti in monoporosa in cui i brand portoghesi, e in particolare Love Tiles, hanno acquisito nel tempo ampia autorevolezza e riconoscibilità, sia nella produzione del gres porcellanato. Lo stabilimento di Gresart è, infatti, dotato di linee specifiche per lo sviluppo di superfici di grandi formati grazie a forni e presse dedicati e una linea di rettifica di ultimissima generazione. Con uno stabilimento coperto di 60.000 mq su una superficie complessiva di 200.000 mq, l’entrata di Gresart consente di integrare immediatamente la capacità produttiva esistente e soddisfare al meglio le crescenti richieste dal mercato.

Dal punto di vista commerciale , l'integrazione di un nuovo marchio amplia la ricchezza e varietà dell'offerta del Gruppo, inserendo una nuova gamma di prodotti che si distingue dalle linee premium oggi esistenti a firma Magres e Love Tiles;

Dal punto di vista della rete distributiva, quest'acquisizione permette al Gruppo di ampliare i propri canali per servire anche la grande distribuzione europea, ambito in cui Gresart è attiva da tempo.

Marco Mussini, Presidente di Gres Panaria Portugal, che ha guidato l’operazione, ha dichiarato: “La ceramica e il Portogallo sono legati da sempre da una tradizione storica e culturale uniche in Europa. Sono particolarmente orgoglioso di questo passo importante che ci consente oggi di ampliare e integrare ulteriormente la nostra value proposition come leader del settore ceramico sul mercato portoghese. Da oltre 20 anni operiamo nel distretto di Aveiro e credo fortemente nel valore aggiunto che Gresart potrà portare al nostro gruppo. Con questa operazione, infatti, puntiamo non solo a rafforzare la nostra presenza commerciale sul territorio, ma anche a sviluppare nuove competenze e capacità industriali al fine di continuare ad innovare le nostre superfici ceramiche d’eccellenza”

In aggiunta, Emilio Mussini, Presidente di Panariagroup, ha commentato: “Panariagroup è un Gruppo internazionale: la Business Unit portoghese, in particolare, gode di una prospettiva di sviluppo molto positiva, legata ad una domanda crescente del mercato e fattori più competitivi nell’ambito della produttività. Al di là della composizione del gruppo, le vendite all’estero rappresentano per noi l’80% del fatturato e avere una presenza capillare si è dimostrata una scelta strategica lungimirante per far fronte alla crisi di mercato che ha afflitto l’Europa negli anni scorsi. Con l’acquisizione di Gresart, Panariagroup riconferma il Portogallo come uno dei mercati principali nel quale intendiamo investire in modo significativo in termini di copertura e presenza per il futuro.”

In linea con gli obiettivi dichiarati in seguito all’uscita dalla Borsa nel 2021, il focus sull’internazionalizzazione è rimasto alto. Con un fatturato consolidato di oltre 450 Milioni di euro, destinato a crescere grazie all’acquisizione di Gresart, Panariagroup annuncia un ulteriore importante intervento volto a rafforzare la sua presenza capillare a livello globale. L’imminente partecipazione del Gruppo a Coverings 2023, il Salone americano dedicato alle superfici ceramiche e in pietra, sarà l’occasione per introdurre il nuovo CEO di Panariagroup USA, Leonardo Pesce. Con oltre 20 anni di esperienza in aziende del settore ceramico nel mercato americano, e comprovate capacità nello sviluppo e nel lancio di strategie di espansione aziendale che hanno portato a risultati di successo in diverse e complesse condizioni di mercato, la nomina di Leonardo Pesce alla guida della Business Unit statunitense rappresenta un altro passo importante della Società che ad oggi fattura sul territorio più di 150 milioni di dollari.