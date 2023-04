Il conducente di un veicolo Fiat Doblò, alla vista degli agenti della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli che, in località Solignano gli hanno imposto l’ALT per un normale controllo, si è dato alla fuga. Le condizioni di sicurezza hanno consentito l’inseguimento del mezzo da parte della pattuglia di Polizia Locale. Lo stesso è stato raggiunto e definitivamente fermato in località Cavidole, dopo circa 8 km di fuga.

Il conducente – un 43enne italiano residente a Sassuolo – è stato quindi accompagnato presso il comando di Vignola per gli accertamenti del caso. Qua è stato accertato che il soggetto, pluripregiudicato, stava guidando un veicolo oggetto di appropriazione indebita, in quanto noleggiato ma non riconsegnato alla fine del contratto.

L’uomo, poi, non aveva mai conseguito la patente di guida e nella circostanza guidava anche in stato di alterazione psico-fisica, avendo assunto sostanze stupefacenti.

Il 43enne è stato dunque denunciato per appropriazione indebita del veicolo e sanzionata per circolazione senza copertura assicurativa, guida senza patente, guida sotto effetto di droghe, per non essersi fermato all’alt, oltre che per le numerose violazioni commesse durante la fuga. Infine è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso di marijuana. Il veicolo è stato sequestrato e verrà messo a disposizione degli aventi diritto.