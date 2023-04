Questa mattina una delegazione dei volontari e delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana è venuta in visita presso la Sala Operativa della Questura di Bologna. I volontari hanno incontrato gli operatori dell’U.P.G.S.P. per formulare gli auguri per le festività di Pasqua e ringraziare per la costante collaborazione nell’attività quotidiana al servizio dei cittadini.