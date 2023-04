Dopo aver investito una donna, si era allontanato lasciandola a terra senza prestarle soccorso, ma è stato identificato e denunciato. Per questi fatti verificatisi a Boretto il nel giugno del 2013 un 54enne crotonese residente a Brescello è stato riconosciuto colpevole dalla Corte di Appello di Bologna che, in riforma alla sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Reggio Emilia dal Tribunale di Reggio Emilia, ha condannato l’uomo a 1 anno e 6 mesi di reclusione con l’applicazione della pena accessoria della sospensione della patente di guida per 3 anni. La sentenza divenuta definitiva ha quindi visto l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna emettere nei confronti del condannato l’ordine di esecuzione per l’espiazione della pena presso il domicilio dell’interessato.

Il provvedimento è stato quindi trasmesso ai Carabinieri di Brescello nel cui territorio l’uomo risiede che nella giornata di ieri vi hanno arrestando il 54enne che al termine delle formalità di rito è stato ristretto in regime di detenzione domiciliare.