Domenica 16 Aprile a Maranello, in occasione di “Maranello in Primavera”, è in programma l’inaugurazione ufficiale della nuova Sede distaccata e di una nuova ambulanza della Croce Rossa Comitato di Sassuolo, acquistata con il bando Fondazione di Modena.

Il taglio del nastro per il nuovo mezzo avverrà in Piazza Libertà alle 15.30 e le porte della nuova sede di Croce Rossa Italiana Comitato di Sassuolo, distaccamento di Maranello, si apriranno alle ore 16.15.

Le cerimonie sono aperte al pubblico.

Programma:

15.30 Inizio inaugurazione Ambulanza e discorsi autorità/ospiti/sponsor

15.45 Taglio del nastro

16.00 Trasferimento alla nuova sede CRI

16.15 Inizio inaugurazione con discorsi autorità e taglio del nastro della sede CRI

16.30 Apertura “Cucina CRI” con gnocco, tigelle e patatine

Una piccola sede in Via Matteotti 36 che, grazie alla concessione in comodato d’uso gratuito del Comune di Maranello, potrà essere non solo una sede operativa ma anche un punto di riferimento per i cittadini, favorendo pertanto l’organizzazione e l’implementazione di attività di vario genere e rivolte a tutti con il desiderio di poter avviare un dialogo costruttivo con le istituzioni e con il territorio.

Alla fine delle inaugurazioni, ci sarà un momento conviviale organizzato dalla Cucina di #CRISassuolo dove verranno serviti gnocco fritto, crescentine e patatine.