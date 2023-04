Cielo temporaneamente velato per transito di nubi medio-alte con buone condizioni di soleggiamento. Temperature in graduale aumento, con valori che tornano nella norma del periodo. Minime tra 5 e 8 gradi, massime comprese tra i 17/18 gradi della costa e 20/21 gradi delle zone di pianura emiliane. Venti in prevalenza meridionali, deboli sulla pianura con temporanei rinforzi sui rilievi, in particolare quelli romagnoli. Mare poco mosso.

(Arpae)