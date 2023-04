Vigili del Fuoco, sanitari inviati dal 118 e carabinieri della stazione di Albinea. Un’attivazione importante in quanto si temevano gravi conseguenze per i 4 giovani che si trovavano a bordo di una Fiat Punto che la notte di Pasqua, dopo una fuoriuscita stradale, si è ribaltata rimanendo letteralmente distrutta. Fortunatamente per il conducente, un 25enne siciliano abitante a Formigine, e per le 3 ragazze che si trovavano a bordo, tutte sui 20 anni e residenti nel comprensorio ceramico reggiano, non vi sono state particolari conseguenze: tutti gli occupanti del veicolo, andato distrutto, sono infatti usciti praticamente illesi dall’abitacolo dell’autovettura.

Il conducente che è stato contravvenzionato dai carabinieri della stazione di Albinea, che hanno ricondotto l’incidente alla velocità sostenuta e comunque non commisurata alle condizioni della strada, visto che l’incidente si è verificato in prossimità di una rotatoria.

L’origine dei fatti intorno alle ore 00.30 quando i carabinieri di Albinea intervenivano a Scandiano, in via Brolo sotto della località Chiozza lungo la SP 467 R, in quanto il conducente di una Fiat Punto proveniente da Scandiano centro con direzione di marcia Casalgrande, nell’affrontare la rotatoria, probabilmente a velocità non commisurata alle circostanze di tempo e luogo, perdeva il controllo del mezzo che andava a collidere con i paletti laterali del passaggio pedonale. L’impatto violento faceva ribaltare il veicolo che finiva la folle corsa sull’area pedonale adagiandosi su di un fianco. Tutti e quattro gli occupanti del mezzo ne uscivano miracolosamente illesi. I carabinieri della stazione di Albinea hanno proceduto nei confronti del conducente contestandogli un verbale per la velocità tenuta.