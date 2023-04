Inizieranno questa settimana i lavori per la costruzione di un nuovo collegamento ciclopedonale che si svilupperà prevalentemente su entrambi i lati della strada a servizio delle frazioni di Giarola e Sabbione e di quanti vogliono godere di questo tratto di campagna in sicurezza. Il nuovo tracciato, che correrà in sede propria lungo via Anna Frank, snodandosi su entrambi i lati, avrà un’estensione di 4,6 chilometri e costituisce il primo stralcio della ciclabile che nei prossimi anni collegherà in continuità Sabbione con due Maestà e la ciclabile per il centro città. Il tratto che viene ora realizzato, per un investimento di 2,1 milioni di euro (grazie anche a un contributo della Provincia di Reggio e della Regione Emilia Romagna), collega infatti l’abitato di Sabbione con l’incrocio di via Comparoni, la strada che conduce a Gavasseto.

“Inizia la realizzazione di un intervento fortemente richiesto dalla comunità di Sabbione e Gavasseto, parte del più ampio progetto del percorso ciclopedonale che arriverà fino all’intersezione di Due Maestà, che permetterà di fatto di collegare Sabbione con l’intera rete ciclopedonale cittadina – dicono gli assessori comunali Nicola Tria (lavori pubblici) e Carlotta Bonvicini (mobilità sostenibile) – Un risultato promesso da tempo, nonché condiviso con la cittadinanza anche nell’ultima assemblea tenutasi a Gavasseto alcuni mesi fa, e di cui siamo estremamente soddisfatti.”

Obiettivo dell’intervento, come dei successivi, è l’incremento continuo dell’estensione della rete ciclopedonale del Comune, tale da favorire la mobilità sostenibile in maniera sicura e disincentivare l’utilizzo dei veicoli privati a motore e quindi degli inquinanti. I tratti che vengono ora realizzati forniranno infatti una comoda e sicura alternativa agli spostamenti quotidiani all’interno delle frazioni e tra le frazioni stesse per raggiungere luoghi e servizi quali scuole, chiese, negozi, spazi aggregativi.

La realizzazione della doppia ciclopedonale sarà occasione per il rifacimento di tutte le intersezioni con le strade laterali con modalità tali da favorire e rendere più sicuro l’attraversamento ciclopedonale (riduzione dei raggi di curvatura, piattaforme rialzate). Verranno quindi rifatte la rete di scolo delle acque pluviali e le reti di pubblica illuminazione con la posa di nuovi corpi illuminanti, così come saranno riviste le fermate del trasporto pubblico locale. L’intervento prevede l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche esistenti.

Durante le lavorazioni, che termineranno per fine 2023, potranno essere necessari restringimenti di carreggiata su via Anna Frank e momentanee istituzioni del senso unico alternato.