L’Unione dei Comuni Bassa Reggiana e l’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia organizzano, venerdì 14 aprile alle 18.30 in Sala Civica, in via Goldoni,2, a Guastalla, un incontro aperto alla cittadinanza per presentare i lavori ed i cantieri previsti dal PNRR per i servizi territoriali e ospedalieri del Distretto di Guastalla.

Per l’acquisto di apparecchiature le cifre previste ammontano a 2.177.904 € per Risonanza Magnetica, TAC, Diagnostica radiologica digitale, 2 mammografi e un ortopantomografo, mentre i lavori strutturali, per un importo totale di € 14.640437, riguarderanno gli interventi di adeguamento antisismico per l’Ospedale Civile di Guastalla, la Casa di Comunità, l’Ospedale di Comunità (OSCO), la Centrale Operativa Territoriale (COT).

All’incontro saranno presenti Camilla Verona, Sindaco di Guastalla e Presidente dell’Unione Comuni Bassa Reggiana, Cristina Marchesi, Direttore Generale Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, oltre a medici e tecnici dell’azienda sanitaria reggiana.