Confermato anche per l’anno scolastico 2023/2024 l’obiettivo lista d’attesa a zero nelle scuole d’infanzia di Bologna a partire già dalla prima graduatoria. Le domande arrivate in bando sono 2.582, in linea con quelle dello scorso anno, quando erano state 2.595. A fronte di 490 posti ancora disponibili nelle scuole comunali e statali (202 sono i posti liberi in scuole dell’infanzia comunali e 288 i posti liberi in scuole dell’infanzia statali), le bambine e i bambini rimasti in lista d’attesa sono 207.

Dalla chiusura del bando a oggi (dal 07/02 al 14/04) sono pervenute altre 114 domande fuori termine, che entreranno nella graduatoria di giugno.

L’elaborazione della seconda graduatoria è prevista per il 9 maggio.

Il fatto che non ci sia coincidenza tra posti disponibili e scuole richieste è fisiologico; c’è infatti sempre una fase di assestamento in cui chi, per svariati motivi, è in lista d’attesa, viene riorientato verso le scuole che hanno posti disponibili. Confrontandosi con gli uffici scuola di Quartiere, queste famiglie potranno, nei prossimi giorni, integrare la propria domanda. Tenuto conto del rapporto tra posti disponibili e lista d’attesa nei singoli territori, tutti i bambini e le bambine troveranno risposta nelle graduatorie successive.

Di seguito il dettaglio dei singoli Quartieri:

Borgo Panigale-Reno: 129 posti ancora disponibili e 17 domande in lista

Navile: 59 posti e 54 domande in lista

Porto-Saragozza: 57 posti e 28 domande in lista

San Donato-San Vitale: 155 posti e 32 domande in lista

Santo Stefano: 40 posti e 37 domande in lista

Savena: 50 posti e 39 domande in lista

Alla luce dell’andamento della domanda, che si conferma in calo rispetto al picco di qualche anno fa, continua l’azione di rimodulazione dell’offerta per una distribuzione più equilibrata della domanda che consentirà, per le scuole comunali, di sostenere maggiormente i contesti scolastici attraverso la progressiva riduzione della capienza delle sezioni e, in alcuni casi, l’attivazione di nuovi modelli organizzativi ispirati al lavoro aperto e alla continuità educativa 3-6 anni. Le scuole interessate alla rimodulazione dei posti sono state scelte dopo una verifica puntuale della domanda e dell’assenza di lista d’attesa nel territorio di riferimento.

Più trasversale, invece, è la riduzione della capienza delle sezioni che riguarderà 185 sezioni comunali, su 212, che per l’anno scolastico 2023/2024 accoglieranno non più di 25 bambini e bambine.

Le liste sono già state pubblicate sul portale SCUOLE ON LINE e a tutte le famiglie interessate è stata inviata una email per informarli.