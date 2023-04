Nuvolosità irregolare, più compatta sui settori centro-orientali e associata a deboli piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio. Temperature minime in lieve aumento, con valori tra 7 e 10 gradi; massime in diminuzione lungo la costa ed in Romagna con valori tra 12 e 14 gradi, in lieve aumento tra 16 e 20 gradi sulle pianure emiliane. Venti deboli-moderati tra nord e nord-est, con temporanei rinforzi sulla costa e soprattutto sul crinale appenninico. Mare molto mosso.

(Arpae)