La Giunta ha approvato le tariffe 2023 di tutti i servizi comunali: decine e decine di voci, con centinaia di casi, che spaziano dalle pratiche edilizie agli impianti sportivi e alle istituzioni culturali, dai servizi cimiteriali e di polizia mortuaria alle fotocopie, fino all’utilizzo di sale e della casa-vacanze di Borgo Valsugana.

Alcune ritoccate perché ferme da anni, altre adeguate all’inflazione, altre ancora necessariamente aggiornate causa l’impennata dei costi energetici. Fra le novità, oltre alla semplificazione di alcune casistiche, sconti e agevolazioni nei settori Cultura e Sport per gli studenti della nascente sede carpigiana di Unimore.

Qui di seguito alcuni esempi fra i tantissimi (l’elenco completo e dettagliato è sul sito del Comune) delle tariffe che – eccetto i parcometri – sono già entrate in vigore, essendo la delibera immediatamente esecutiva e pubblicata sull’albo pretorio.

EDILIZIA PRIVATA – Aumenti riguardano alcuni diritti di segreteria (p. e. da 100 a 150€ alcune Cila, da 140 a 300 i “permessi di costruire”), mentre restano ferme altre voci fra le tante del Settore (come “certificati di destinazione” e le visure degli atti eseguite in ufficio).

CIMITERI – Aumenta per esempio del 15€ circa il costo della cremazione a Modena (555 euro per residenti a Carpi e Modena), mentre passa da 17 a 27 il canone annuo luce votiva.

SALE COMUNALI – Per il noleggio di sale comunali resta invariato il prezzo pieno (cioè non rientrante in convenzioni e agevolazioni) per quattro ore con custodia, di luoghi come la Sala Ganci del “Mac’é!” (90 euro) la Sala Cimieri dell’Archivio Storico (100€), l’auditorium “Rustichelli” in S. Rocco (120), l’auditorium “Loria” (300) e per un’intera giornata del chiostro di San Rocco (400 con custodia) o il Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio (1.088). Tariffe agevolate per sindacati e associazioni di categoria con sede a Carpi, in caso di iniziative di pubblico interesse, oltre che per scuole e istituzioni pubbliche.

MATRIMONI E UNIONI – Invariato anche il tariffario dell’uso di sale e spazi comunali per matrimoni e unioni civili: la Sala del Consiglio Comunale, che è gratuita per i residenti, costa 103 euro, quella delle Vedute va da un minimo di 350 per i residenti a un massimo di 686 (non residente e di sabato pomeriggio o domenica mattina); per il teatro, le cifre dipendono, oltre che dalla residenza e dalla giornata, anche dall’uso della sola platea o di tutta la sala, variando da un minimo di 412 a un massimo di 1.030 (tutte tariffe Iva esclusa).

PARCOMETRI – L’ampliamento della Zona a Traffico Limitato (Ztl) comporterà per la sosta a pagamento l’introduzione di tariffe diverse a seconda della vicinanza al Centro: all’attuale tariffa di 0,80 l’ora se ne aggiungerà infatti una da un euro (1,20 nel tratto da via Gobetti a piazzale Re Astolfo); invariate le fasce di validità (feriali 9-13 e 15-19:30), la gratuità per i primi 15 minuti, la sosta minima (mezz’ora) e quella massima (4 ore).

FOTOCOPIE – Ci sono anche prezzi che calano: il servizio fotocopie, per esempio, attivo in alcuni istituti culturali (biblioteca, Castello dei Ragazzi, Archivio Storico, Spazio Giovani “Ma c’é!” e Musei) scende da 20 centesimi a 11 nel formato A4 bianco e nero, e da 35 a 30 a 22 l’A3 sempre in bianco e nero (rispettivamente da 30 a 20 e da 60 a 39 il fronte-retro), mentre i prezzi del 2022 varranno per le fotocopie a colori.

MUSEI – Confermati i prezzi d’ingresso 2022 del Palazzo dei Pio: 5 euro intero (3 ridotto) i Musei, 3 (2 ridotto) le mostre, 6 il cumulativo Musei-Mostre (4 ridotto).

CANI – Nessuna novità per i possessi di cani: assegnazione di “microchip” e iscrizione anagrafe costano sempre 5,50, assegnazione “microchip“ e relativa registrazione sempre 3€.

UNIMORE CARPI – Diverse le agevolazioni previste per gli iscritti all’Università degli Studi di Modena e Reggio che frequenteranno i corsi attivati presso la nascente sede di Carpi: dalle fotocopie (gratuite quelle A4 in B/N con carta e “manodopera” fornite dall’interessato, sconto del 10% per tutte le altre casistiche di fotocopie e riproduzioni) al teatro (50% su biglietti e abbonamenti della stagione), e nello sport, dagli impianti ai corsi.