Per aiutare 1200 studenti a prepararsi all’esame di Stato sono in programma, tra il 20 aprile e il 4 maggio, una serie di webinar organizzati da Anpal Servizi, Città metropolitana di Bologna e Ufficio Scolastico Regionale-Ambito territoriale di Bologna. L’iniziativa è prevista dal protocollo di intesa rinnovato in febbraio tra i tre soggetti.

I webinar, che coinvolgeranno gli studenti di 16 istituti secondari superiori del territorio metropolitano e oltre 60 docenti, offriranno una riflessione in chiave orientativa sull’esperienza di alternanza scuola-lavoro (Pcto) in vista del colloquio dell’esame di Stato. L’obiettivo è rafforzare la capacità di narrazione dei ragazzi per far emergere e valorizzare le competenze trasversali acquisite nei percorsi Pcto.

I webinar si terranno per 2 ore in orario curricolare e saranno seguiti in aula con la lavagna multimediale.

I webinar saranno gestiti dagli operatori di Anpal Servizi, che aiuteranno gli studenti a riflettere sull’esperienza di apprendimento duale realizzata nel triennio che va a concludersi. Ci sarà inoltre spazio per brevi sondaggi interattivi con l’intento di rendere più coinvolgente la lezione a distanza.

Gli appuntamenti saranno personalizzati in base alle classi iscritte.

Il focus sarà quindi più sugli aspetti legati all’esame di Stato per le classi quinte dei tecnici e dei professionali. Un approfondimento sul curriculum dello studente – invece – sarà rivolto alle classi quinte dei licei e per le classi dei serali, mentre quello sulle competenze trasversali sarà indirizzato alle classi quarte.