Questa bella e nuova avventura che risponde al nome di Festival della Comicità Italiana ideato e condotto da Riccardo Benini con la collaborazione nella direzione artistica di Gabriele Cirilli è giunta alla sua fase più attesa ovvero la prossima finalissima al Teatro Storchi di Modena l’11 Maggio.

Sul prestigioso palcoscenico modenese ci si arriverà dopo ben tre finali svolte nelle città di Formigine, Vignola e Castelfranco che hanno visto in scena un totale di 18 proposte di comicità di un livello decisamente alto e praticamente una differente dall’altra.

Partendo da Formigine (Auditorium Spiramirabilis) dove a staccare il biglietto per la finalissima sono stati Christian Cappellone, Nicole Soffritti e Andrea Vicari si è passati sulle tavole del Teatro Fabbri di Vignola dove a prenotare lo Storchi ci hanno pensato Francesco Damiano, Urbano Moffa e Tiberio. Nell’ultima delle tre tappe di avvicinamento all’11 maggio, quella andata in scena per la prima volta a Castelfranco al Teatro Dadà, i voti della giuria (di cui mi onoro di fare parte per gentile invito di Riccardo Benini) ha decretato il passaggio di turno pet Chiara Anicito (Cammela), Alex De Santis, Loredana Quannu Jungi Scalia.

Questi sono i 18 bravissimi cabarettisti che si “sifideranno” in maggio a suon di battute e non solo in quella che si preannuncia una serata ad altissimo tasso di comicità e talento. Riccardo a nome di tutta la giuria lo ha ricordato spesso in ogni serata, il festival prevede questa formula e quindi “solo” 11 artisti dei 18 visti in tutta la manifestazione saranno protagonisti dello spettacolo di chiusura, contando anche i due ripescaggi di Marco Sfrozi e Piero Bagnardi. Un lungo e sincero applauso a ogni concorrente andrebbe speso sulla fiducia vista l’altissimo livello di cui sono stati capaci.

Non resta che assicurarsi un biglietto per partecipare alla finalissima del Festival della Comicità Italiana preso il Teatro Storchi di Modena prevista l’11 maggio alle ore 21, con la presenza sul palco affianco a Riccardo Benini in veste duplice di Direttore artistico e conduttore anche Gabriele Cirilli e ovviamente gli immancabili amici del Festival ovvero Alessia De Pasquale e Gian Piero Sterpi, Andrea Casoni e il talento musicale del giovanissimo Alberto Conti, mi raccomando fatevi sentire!

(Claudio Corrado)