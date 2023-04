Ieri sera poco dopo le 19:00, la sala operativa della Questura di Bologna riceveva una segnalazione per rapina ad opera di più soggetti presso un esercizio commerciale in via Petroni. Le volanti si dirigevano immediatamente sul posto e, all’esito di ricerche in zona, individuavano in via delle Moline un soggetto corrispondente alle descrizioni fornite, che era intento a scappare.

L’uomo, pakistano del 2000, veniva immediatamente fermato e sottoposto ad accertamenti. Gli operatori di Polizia ricostruivano che poco prima un gruppetto di 5 o 6 soggetti erano entrati in un esercizio commerciale e si erano diretti verso il titolare, pakistano di circa 35 anni, inveendo nei suoi confronti e colpendolo con alcuni pugni. In particolare, uno degli aggressori tentava di colpirlo con una mannaia ferendolo ad una mano.

Durante la colluttazione, il titolare veniva derubato dei contanti custoditi nella tasca dei suoi pantaloni, pari a circa 2500 euro, dopodiché i soggetti si davano alla fuga.

L’esercente veniva medicato sul posto e il soggetto bloccato dagli operatori di Volante sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di rapina pluriaggravata in concorso con persone rimaste ignote e tradotto presso la locale casa circondariale.