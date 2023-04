Ieri mattina, i Carabinieri della Compagnia di Carpi e delle Stazioni di San Prospero e Cavezzo, unitamente al personale della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Modenesi dell’area Nord, hanno proceduto al controllo di una struttura condominiale, risultata abusivamente occupata.

All’interno sono state sorprese tre persone straniere, irregolari in Italia, di età compresa tra i 23 e i 34 anni. Al termine delle verifiche sull’identità personale, le tre persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Modena per invasione di edifici, danneggiamento e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, avviando contestualmente le procedure amministrative per l’espulsione.

Terminate le attività di controllo, la struttura è stata rimessa nella disponibilità della proprietà, la quale ha provveduto immediatamente a ripristinarne l’inaccessibilità e la messa in sicurezza.

Il servizio rientra nella più ampia attività di vigilanza disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena presso strutture in disuso presenti nella provincia, talvolta abusivamente occupate per bivacchi o per l’organizzazione di feste non autorizzate.