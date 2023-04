Per mercoledì 3 maggio, giorno dell’anniversario della morte di Emma Pezemo, l’Ateneo ha organizzato una giornata in sua memoria, un convegno “Gli sportelli universitari contro la violenza di genere. Riflessioni, dati, buone pratiche“.

A partire dalle 10, nell’Aula Poeti di Palazzo Hercolani (Strada Maggiore, 45 – Bologna), dopo i saluti del Rettore Giovanni Molari, Barbara Lori (Assessora Pari Opportunità Regione Emilia-Romagna), Emily Clancy (Vicesindaca Comune di Bologna), Simona Lembi (Responsabile Piano Uguaglianza Città Metropolitana), Claudia Golino (Direttrice del Dipartimento di Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia), si susseguiranno gli interventi di docenti ed esperti nazionali e internazionali, per una riflessione interdisciplinare sulla violenza di genere.

Si condivideranno dati e buone pratiche, coinvolgendo gli sportelli universitari per il contrasto alla violenza presenti su tutto il territorio nazionale, ricordando Emma Pezemo, studentessa dell’Alma Mater vittima due anni fa di femminicidio.

Il convegno si inserisce in una più ampia strategia del nostro Ateneo per promuovere strumenti di contrasto contro la violenza di genere. Con l’apertura lo scorso ottobre 2022 dello “Sportello Universitario contro la violenza di genere” in collaborazione con Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, attraverso la figura della Consigliera di fiducia e con il “Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie morali e sessuali e il loro contrasto”, l’Ateneo vuole delle risposte concrete per sostenere tutte le persone che subiscono qualsiasi forma di discriminazione e violenza.