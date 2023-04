I vigili del fuoco sono intervenuti questa sera intorno alle ore 19 circa a Bologna in zona San Luca per un ciclista caduto in un dirupo profondo circa 40 metri.

Le squadre dei vigili del fuoco in attività coordinata con il 118 e il soccorso alpino hanno provveduto a calare una barella e con l’ausilio di tecniche di derivazione speleo alpino fluviali hanno recuperato il malcapitato.

Al termine del recupero, l’uomo di 50 anni ferito, ma cosciente è stato trasportato all’ospedale per gli accertamenti del caso in codice due.