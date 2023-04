Da Netflix alla rivoluzione di RaiPlay: la nuova serialità televisiva italiana arriva al BLA, la biblioteca, ludoteca e archivio del Comune di Fiorano Modenese, mercoledì 26 aprile alle 18,30, con il secondo incontro della rassegna “Il mondo nuovo”, condotto da Paola Brembilla dell’università di Bologna.

Al centro dell’appuntamento proposto da biblioteca e Comune in collaborazione con l’associazione Lumen, ci sono infatti le serie tv di oggi, le rivoluzioni dei nuovi distributori di contenuti, le produzioni per teenager ed i casi innovativi di grande successo come Mare Fuori, Skam Italia, Prisma e tanto altro.

L’arrivo di Netflix in Italia non solo ha portato nuove serie tv straniere, ma ha anche spinto i produttori italiani a interfacciarsi con nuovi contenuti, proponendo narrazioni più consone alla sua linea editoriale contemporanea, inclusiva, internazionale. Questo ha portato anche i canali tv a reagire, in primis la Rai che, per restare competitiva, sta cercando di cambiare il modo di fare fiction, anche grazie alla sua piattaforma RaiPlay. L’incontro sarà focalizzato sui cambiamenti di forma, contenuto e narrazioni nella serialità italiana dopo l’impatto di Netflix, con particolare attenzione alle produzioni per i più giovani.

Paola Brembilla è professoressa associata all’Università di Bologna, dove insegna Televisione e Media Digitali. È stata speaker a diversi convegni internazionali ed è autrice di articoli, capitoli e tre libri sulla serialità televisiva: Game of Strategy (2015), It’s All Connected. L’evoluzione delle serie TV statunitensi (2018), Desperate Housewives. Analisi della struttura drammaturgica della serie (2022). È coordinatrice del progetto finanziato dall’università di Bologna “Woke-Washing e responsabilità sociale nella fiction Rai”.

La rassegna “Il mondo nuovo”, pensata anche per aiutare chi lavora nel mondo dell’educazione a sviluppare un dialogo intergenerazionale con ragazze e ragazzi, prosegue mercoledì 10 maggio con “Icone pop: le celebrità musicali, da Mina ai Måneskin” a cura di Lucio Spaziante dell’ università di Bologna.

Tutti gli appuntamenti si tengono al BLA e sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni: 0536 833403; biblioteca@fiorano.it