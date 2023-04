Un motociclista di Serramazzoni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto stamane poco prima delle 12:00 sulla Giardini a Montagnana di Serramazzoni. La vittima. G.L., 49 anni, in sella alla sua Ducati stava percorrendo la SP3 verso Serramazzoni quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un furgoncino che percorreva la Giardini Nord in direzione opposta. Nonostante i soccorsi, troppo gravi sono risultati i traumi riportati dall’uomo, spirato poco dopo l’arrivo dei sanitari del 118 che hanno tentato inutilmente di rianimarlo. Illeso il conducente del furgone. La Giardini è rimasta chiusa per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi.