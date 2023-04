Al via domani l’ottava edizione di Ennesimo Film Festival, in programma dal 26 aprile al 7 maggio. La rassegna fioranese si apre con una serie di giornate dedicate agli studenti dell’Ennesimo Academy e ai cittadini dei diversi Comuni aderenti al progetto. Dopo aver approfondito in classe gli elementi base di educazione all’immagine e aver conosciuto da vicino gli strumenti e i mestieri della settima arte, i ragazzi hanno ora modo di prendere parte attiva nella kermesse e diventarne protagonisti.

«Nasceva come un sogno di pochi, nel 2016, Ennesimo Academy, nell’idea che la settima arte potesse essere anche uno strumento educativo a tutti gli effetti. Da un primo passo con 8 classi a Fiorano Modenese, si è arrivati quest’anno a coprirne 250 dislocate in 17 Comuni, dentro e fuori regione, per un totale di quasi 6000 studenti nelle scuole di ogni ordine e grado – raccontano i direttori artistici di EFF, Federico Ferrari e Mirco Marmiroli. Un progetto che ha avuto vita quest’anno grazie al sostegno dei Ministeri della Cultura e dell’Istruzione e del Merito e di tutti i partner pubblici e privati, riconosciuto ancora una volta dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, ma che trova il suo vero cuore proprio nei ragazzi. Per questo motivo abbiamo voluto e vogliamo che i protagonisti principali, per gran parte delle giornate della kermesse, siano proprio loro. Loro sono gli spettatori del futuro, e sono ciò che ci premette di definire Fiorano un luogo in cui nasce il cinema, rendendoci orgogliosi di ogni seme di conoscenza e di fruizione più consapevole dell’audiovisivo che riusciamo a piantare».

Si comincia con un viaggio nella realtà virtuale, in compagnia di Omar Rashid, ceo di Gold Enterprise, che guiderà gli studenti nel mondo della vr e lungo le nuove frontiere dell’audiovisivo, incontrando i ragazzi di Fiorano Modenese nella mattinata di domani alla Fondazione Iris Ceramica Group, e quelli di Maranello giovedì mattina presso l’Ic Ferrari.

Alla conoscenza ravvicinata di una professione inusuale del cinema sarà dedicato l’incontro, sempre a porte chiuse, del 27 a Modena, in cui i ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore Selmi incontreranno la prima dialoghista italiana e creatrice dei dialoghi di tutti i film di Woody Allen e di Martin Scorsese, Elettra Caporello. Esclusivamente per i ragazzi anche la proiezione di Non è l’Ennesima Giornata di Scuola di giovedì a Savignano sul Panaro (aula magna della Scuola Secondaria di Primo Grado Graziosi), primo di una serie di momenti a programma in cui gli studenti dell’Academy saranno chiamati a scegliere il proprio cortometraggio preferito nella Selezione Giovani, assegnando l’Ennesimo Premio Giovani. Anche quest’anno, inoltre, potranno eleggere, in partnership con Comix, il miglior corto comico con l’Ennesimo Comix Award, nonché cimentarsi nella scrittura di un commento critico, nella speranza di ottenere il premio per la Miglior Recensione.

Aperte al pubblico di amici, genitori, parenti o anche solo di interessati e curiosi, le proiezioni di La tua città di domani sera dalle 18 all’Auditorium della Scuola Primaria Levi di Castelvetro, del 28 alle 8.30 nell’Aula Magna dell’Ic Sassuolo 3 di Sassuolo e sempre di venerdì dalle 11 nell’Auditorium Bavieri dell’Ic Leopardi di Castelnuovo Rangone. Per l’occasione i ragazzi mostreranno ai presenti gli elaborati video realizzati nel corso dell’anno, col supporto degli educatori di Ennesimo Academy. Lo stesso faranno gli studenti del corso Il mezzo video, mostrando quanto realizzato in classe: domani sera dalle 20.30 al Filmstudio 7B di Modena e giovedì dalle 11 presso il Liceo Ginnasio Statale Monti di Cesena.

Tutti gli elaborati prodotti dai ragazzi – racconti, storyboard, manifesti – saranno esposti invece in una serie di mostre dislocate e aperte al pubblico, inaugurate nella giornata di sabato 29: dalle 10.30 alla biblioteca comunale di Castelvetro, dalle 11 alla biblioteca comunale di Castelnuovo Rangone, dalle 16 alla biblioteca Mabic di Maranello e contemporaneamente all’HUB in Villa di Formigine.

Fiorano infine si preparerà venerdì ad accogliere la prima giornata del set alieno di Karl, in cui gli studenti della IA dell’Ic Bursi saranno affiancati dal regista francese del corto originale Thomas Schoy, per girare insieme un nuovo inizio del film, cimentandosi, nelle location fioranesi, con macchine da presa, costumi, scenografie e molto altro.