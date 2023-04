“Siamo al lavoro per gestire le migliaia di richieste che stanno arrivando per le iscrizioni ai Centri estivi. A due ore dall’avvio delle iscrizioni sono già oltre 800 le persone che hanno concluso la procedura di iscrizione.

Ricordiamo che le iscrizioni ai Centri estivi rimarranno aperte fino alle ore 14 del 16 maggio e che nessuno rimarrà escluso perché i posti ci sono per tutti i richiedenti.

Al momento si registrano 3.982 persone in coda che attendono il proprio turno nella sala di attesa virtuale. Per chi è già dentro alla procedura di iscrizione ricordiamo che il tempo a disposizione per completare l’iscrizione è di 45 minuti. Il tempo di attesa per chi è in coda e attende il proprio turno per poter iniziare la procedura di iscrizione è stimato in circa 12 minuti ogni 100 persone.

Tra le ore 14 e le 14.01 già più di mille persone erano regolarmente in lista di attesa essendo entrate in contemporanea nel sistema. Qualcuno si sarà visto quindi in coda col numero 1000 già alle 14.01 semplicemente perchè in 999 sono entrati una frazione di secondo prima di lui/lei.

Si sono registrati alcuni problemi superati i 4.000 accessi simultanei al sito del Comune e quindi dalle 14.30 alle 15 circa alcune persone non sono riuscite ad accedere al sistema di sala d’attesa online. Dalle 15.30 è invece ripreso regolarmente l’accesso al sito e quindi anche alla coda con un numero assegnato al device con cui si è eseguito l’accesso”.