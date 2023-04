Venerdì 28 febbraio “Cambia il finale”, la campagna per la sicurezza stradale che punta alla prevenzione di incidenti alcol e droghe correlati e parla innanzitutto ai giovani, arriverà ad Albareto per l’ultima tappa nei Cag i Centri di aggregazione giovanile. Gli incontri portano esperti e laboratori interattivi in luoghi frequentati dai ragazzi per far conoscere e sperimentare cosa comporta mettersi alla guida dopo aver bevuto o assunto sostanze stupefacenti.

L’appuntamento di venerdì 28 è rivolto ai giovani della frazione di Albareto e si svolge alla Polisportiva Forese Nord di via Albareto 568 dalle ore 15. Dopo l’accoglienza a cura degli operatori dell’Educativa di strada, operatori del SerDP dell’Ausl spiegherà quando ‘il piacere’ diventa un rischio per la salute propria e altrui e operatori della Polizia Locale di Modena illustreranno gli aspetti normativi conseguenti alle condotte a rischio. “Un finale già visto: traumatologia della strada” è l’intervento a cura di un medico del 118 e un volontario della Croce Rossa. Prenderanno poi il via i laboratori interattivi con l’uso del simulatore di guida, giochi e percorsi con occhiali che simulano la percezione distorta della realtà dopo l’assunzione di alcoolici e droghe.

Infine, in vista dell’evento conclusivo del progetto in programma il 6 maggio, sabato 29 aprile alle ore 18 presso il Bar Orange del Parco Ferrari l’appuntamento sarà con l’evento di premiazione degli elaborati realizzati nell’ambito del contest #cambiailfinale. Il contest rivolto a giovani fra 18 e 30 anni prevedeva la creazione di un contenuto multimediale, da poter utilizzare anche sui social, dedicato ai rischi psico-fisici e sanzionatori legati alla guida sotto effetto di droghe e alcol. Dopo la presentazione e la proiezione degli elaborati, gli autori saranno premiati con buoni Amazon per i primi classificati e ingressi gratuiti al cinema per tutti. All’evento parteciperà anche operatori della Polizia Locale di Modena e dell’Ausl e i presenti potranno provare il simulatore di guida e gli occhiali distorsori.

Le iniziative sono tra le attività promosse nell’ambito del progetto “Sicurezza stradale: azioni integrate per la prevenzione e il contrasto alla guida sotto l’effetto delle sostanze psicoattive” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga”. Il progetto è realizzato dal Comune di Modena, attraverso l’ufficio Legalità e Sicurezze, in collaborazione con la Prefettura, con partner il Comune di Castelfranco Emila, l’Unione Terre di Castelli, l’Unione comuni Nord, l’Ausl Modena ed è finanziato dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.