Promuovere un’equilibrata presenza femminile nel dibattito pubblico, in convegni, seminari e talk.

Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana, Comune e Università di Bologna, si aggiungono all’elenco delle Istituzioni che affiancano la Rai nel perseguire gli obiettivi di “No Women No Panel – Senza donne non se ne parla” l’iniziativa nata in seno alla Commissione europea e rilanciata nei territori dalla Radiotelevisione italiana attraverso una serie di protocolli attuativi.

Oggi a Bologna la firma del protocollo d’intesa tra il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini; il sindaco metropolitano di Bologna, Matteo Lepore; la vice sindaca, delegata alle Pari Opportunità, Emily Marion Clancy; la prorettrice dell’Università di Bologna, Simona Tondelli e la presidente Rai, Marinella Soldi.

Si aggiunge così un nuovo capitolo alla diffusione del progetto nei territori – dopo la firma un anno fa del Memorandum of Understanding, siglato dalla Presidente Rai con i rappresentanti delle massime istituzioni del Paese, e dei protocolli a Bari, Firenze, Milano e Perugia – per promuovere la presenza delle donne nel dibattito pubblico, valorizzando competenze, esperienze e talenti femminili per una più compiuta attuazione dei principi di democrazia paritaria e pluralismo.

Hanno partecipato all’iniziativa anche l’assessora regionale alle Pari opportunità Barbara Lori e la responsabile del Piano per l’uguaglianza della Città metropolitana, Simona Lembi.