Sabato 29 aprile 2023 l’Oasi Valdisole a Fossa di Concordia apre le porte dall’alba al tramonto per entrare in contatto con questo straordinario angolo di natura e biodiversità.

Per tutta la durata dell’iniziativa, dalle 6:30 del mattino e fino alle 20 di sera, saranno organizzate passeggiate guidate all’Oasi da parte di volontari con possibilità di osservare dai capanni e dalla torre d’avvistamento l’attività e i canti degli uccelli presenti, in particolar modo gli usignoli.

Grazie a guide esperte conosceremo la storia delle cave di argilla che hanno dato origine all’Oasi, le essenze botaniche presenti al suo interno e al tramonto ascolteremo le voci degli uccelli che tornano al nido.

Negli ultimi anni l’Oasi Valdisole è stata oggetto di importanti investimenti per rinnovare le strutture e gli spazi didattici, ripristinare l’altana di osservazione e definire i percorsi per renderli fruibili al fine di apprezzare nel migliore dei modi l’incredibile varietà di biodiversità che vi si trova. Dall’estate scorsa l’Amministrazione comunale si è dotata di un Comitato scientifico dell’Oasi, con il compito di favorire il coordinamento delle attività di tutela e valorizzazione dell’area e la conoscenza del patrimonio naturale in esso contenuto.

L’iniziativa è promossa dal CISNIAR – Centro Italiano Studi Nidi Artificiali, in collaborazione con il Comune di Concordia, l’Unione Comuni Modenesi Area Nord, il Centro di Educazione alla Sostenibilità “Tutti per la terra”, la S.O.M. – Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro”, le GEV – Guardie Ecologiche Volontarie di Modena e l’ANSPI San Massimo di Fossa.