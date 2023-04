Intorno alle 12:00 un autobus di linea e un autocarro sono venuti a collisione in via Corticella. Sia il conducente del bus Tper che l’autista dell’autocarro sono stati ospedalizzati con codice 2. Sul posto i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia Locale.

Più o meno alla stessa ora, in via San Vitale a Budrio un altro incidente stradale tra un autocarro ed una vettura. Tre occupanti la vettura, tutti uomini di 22, 36 e 38 anni, sono stati ospedalizzati in condizioni di media gravità: uno all’ospedale Maggiore con l’ausilio dell’eliambulanza e gli altri due all’ospedale di Imola. Sul posto, oltre ai sanitari, squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Budrio e San Lazzaro.

Un altro incidente intorno alle 14:30 in A14, km 1 sud. Si è trattato dello scontro tra un autocarro ed una vettura. I due occupanti l’auto sono stati inviati all’ospedale Maggiore con lievi ferite. Sul posto anche una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco Dante Zini, che ha proceduto alla messa in sicurezza dei veicoli.