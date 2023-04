Specifici servizi sono stati svolti a Reggio Emilia dal Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale, volti all’identificazione delle persone sospette procedendo, nei casi di legge, alle verifiche sulla loro identità e nel caso di stranieri, sulla regolarità della loro permanenza nel territorio nazionale.

Inoltre, proseguono i servizi straordinari svolti in zona Stazione Storica tesi al controllo delle porzioni ad uso comune (ingressi, giardini, garage, scantinati ecc.), degli edifici ubicati in questo Piazzale Marconi e nelle zone adiacenti, che, come più volte segnalato dai residenti, vengono spesso indebitamente occupati, da persone senza fissa dimora, molte delle quali dedite alla commissione di attività illegali.

Nell’ambito di questa attività, in data odierna, è stato controllato un appartamento in cui erano alloggiate 4 persone, in regola sul territorio nazionale ma che non mostravano alcun contratto di affitto né riuscivano a dimostrare la regolarità dell’occupazione. Pertanto la situazione sarà oggetto di ulteriori approfondimenti di indagine da parte della Polizia Locale.

Nell’ambito dell’attività di controllo degli edifici situati in zona Stazione, la profonda conoscenza del territorio maturata dal personale del Posto di Polizia di via Turri che quotidianamente pattuglia l’area, ha consentito di individuare in via Chiesi un immobile in stato di abbandono, indebitamente occupato da persone senza fissa dimora, alcune delle quali dedite alla commissione di attività illegali.

Stamani, personale del Posto di Polizia di via Turri, unitamente a personale della Polizia Locale, hanno proceduto a sgombrare l’immobile identificando 4 persone che vi dormivano abusivamente ed emettendo nei confronti di 2 di queste altrettanti ordini di allontanamento dalla Città di Reggio Emilia. Al termine delle attività di Polizia, i proprietari procedevano a ripristinare lo stato dei luoghi.

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo, disposti dal Questore Ferrari, due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno presidiato la zona della Stazione Ferroviaria “Storica”, allo scopo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità, anche sulla base delle segnalazioni provenienti dai cittadini ivi residenti. Complessivamente nell’area sono state controllate 51 persone, alcune delle quali con precedenti di Polizia, 26 veicoli ed effettuati 3 posti di controllo.

Nel pomeriggio di ieri la pattuglia del posto di Polizia di via Turri, ha proceduto in Piazzale Marconi al controllo di un 31enne sprovvisto di documenti di riconoscimento. Accompagnato presso gli uffici della Questura, a suo carico veniva contestata la violazione del regolamento di Polizia Urbana con contestuale ordine di allontanamento da parte di personale della Polizia Locale.

Sempre la pattuglia del posto di Polizia di via Turri, unitamente a una pattuglia della Polizia Locale, ha fermato e identificato in via Turri un 34enne senza fissa dimora che bivaccava in zona. Al termine dei necessari controlli, la Polizia Locale procedeva a sanzionarlo, con contestuale ordine di allontanamento.

Una pattuglia della Polizia Locale, ha fermato e identificato in piazzale Marconi un 44enne già destinatario di un divieto di avvicinamento all’area della Stazione Storica emesso lo scorso 18 aprile. Pertanto, all’esito nei necessari accertamenti, il 44enne è stato denunciato per violazione del DACUR.

Nella notte una pattuglia delle Volanti è intervenuta in piazzale Marconi presso l’Hotel San Marco per la segnalazione di un soggetto all’interno che, pur non essendo un’ospite, rifiutava di uscire. Gli operanti rintracciavano un 43enne, noto alle Forze dell’Ordine, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche. L’uomo non aveva danneggiato nulla ma aveva bussato ripetutamente a molte camere dell’hotel con il fine di chiedere l’elemosina. Ripetutamente allontanato dalla zona, l’uomo ha continuato a stazionare in piazzale Marconi continuando ad infastidire i passanti. Pertanto è stato deferito ai sensi dell’art. 688 c.p. depenalizzato per ubriachezza molesta, nonché sanzionato ai sensi dell’art. 9 comma 1 L. 48/2017 recante norme in materia di sicurezza urbana.

Inoltre, a partire dalla giornata odierna, in seguito a quanto stabilito in sede di Comitato Provinciale lo scorso 24 aprile, sono stati ulteriormente rafforzati i controlli in zona Stazione, tramite il coinvolgimento di personale di questa Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale, della Guardia di Finanza, in modo da prevenire i reati che possono influire sulla sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Questi i risultati complessivi dei servizi svolti: 290 le persone controllate; 71 i veicoli; 4 i posti di controllo effettuati; 2 gli esercizi pubblici controllati.