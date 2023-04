Nel pomeriggio di lunedì scorso, i Carabinieri della Stazione Bologna, durante un servizio mirato alla prevenzione e contrasto dei reati in genere nel centro storico, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 28enne originario del Marocco, disoccupato, nullafacente, con precedenti di polizia.

Controllato in via Marconi, l’uomo è risultato gravato della misura cautelare del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna emesso dal locale Tribunale, nonché dalla misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio al comune di Marzabotto emesso dal Questore della provincia di Bologna, con l’inibizione di ritornare nel comune di Bologna senza autorizzazione, per un periodo di anni tre.

Sempre i militari della Stazione Bologna, nella mattinata di martedì, durante un servizio di controllo del territorio svolto all’interno del Parco della Montagnola congiuntamente ai militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, hanno denunciato un 24enne originario della Nigeria e residente presso un centro di accoglienza della zona, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, in quanto notato, nelle adiacenze della galleria dei negozi di piazza XX Settembre, mentre cedeva 0.93 grammi di hashish ad un ragazzo 30enne originario della Sicilia, celibe, incensurato. Lo stesso, una volta fermato dai militari, cercava di disfarsi dello stupefacente gettandolo via. Circostanza non passata inosservata ai militari ai quali, successivamente, ha dichiarato di averla poco prima acquistata dallo straniero corrispondendogli la somma di denaro di 20 euro.

L’acquirente veniva segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Il 24enne straniero, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di ulteriori 0.24 grammi di hashish e della somma in denaro pari a euro 54, compresivi della banconota di 20 euro da poco cedutagli dall’acquirente, tutto sottoposto a sequestro.