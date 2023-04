I Carabinieri della Stazione di San Lazzaro di Savena hanno denunciato quattro giovani italiani per lesioni personali aggravate e danneggiamento. E’ successo alle ore 14:15 del 26 aprile scorso, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati informati dai sanitari del 118 che un cittadino straniero era stato aggredito al Parco 2 Agosto e alcuni cittadini avevano allertato il 118 vedendo il malcapitato riverso a terra e privo di sensi. Trasportato al Pronto Soccorso, il cittadino è stato dimesso nel tardo pomeriggio con una prognosi di 20 giorni per un “Politrauma contusivo alla testa e agli arti inferiori”.

Lo stesso, 50enne bengalese, residente a Bologna, ha riferito di essere andato a correre nel parco e durante l’attività sportiva, un gruppo di ragazzini che bevevano birra, lo avevano importunato e affrontato, dandogli uno schiaffo e dicendogli di andare a correre da un’altra parte.

Il 50enne, però, non aveva dato loro ascolto e sentendosi in pericolo, aveva deciso di proseguire l’attività sportiva dopo aver impugnato una spranga di ferro raccolta nelle vicinanze di un cantiere. A quel punto, i ragazzini, vedendolo ancora correre con la spranga in mano, hanno percepito il gesto come segno di sfida e dopo essersi avvicinati, lo hanno disarmato e colpito ripetutamente con lo stesso strumento, nonché una bottiglia di birra vuota, danneggiandogli anche lo smartphone che aveva al seguito. E’ stato in quel momento che altri avventori del parco, vedendo il soggetto a terra, si sono preoccupati e hanno chiesto aiuto.

Gli aggressori sono fuggiti, ma la loro “bravata” è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza che hanno consentito ai Carabinieri di procedere alla loro identificazione. Si tratta di un 20enne, due 16enni e una 15enne, tutti studenti, residenti rispettivamente a Monterenzio, San Lazzaro di Savena e Monterenzio, e Castel San Pietro Terme, tutti deferiti all’Autorità Giudiziaria.