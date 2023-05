Rimane costante ed attivo l’impegno di Anas (Gruppo FS Italiane) in Emilia-Romagna. Proseguono le azioni di monitoraggio e prevenzione, soprattutto nelle province più colpite dalla forte ondata di maltempo.

Durante la fase emergenziale Anas, in Emilia-Romagna, ha impiegato un totale di 188 persone, tra personale Anas operante su strada e Squadre incaricate per il servizio di Pronto Intervento. Le operazioni sono state coordinate da oltre 23 tecnici Anas che si sono costantemente turnati sul territorio partecipando, nel contempo, ai diversi Tavoli Tecnici per la gestione dell’emergenze coordinati di volta in volta dalla Protezione Civile, dalla Regione Emilia-Romagna, dalle locali Prefetture ed in particolare quelle di Ravenna e Bologna, nelle zone più colpite dal maltempo.

Inoltre la Sala Operativa Compartimentale è rimasta aperta, con turni di 24 ore, gestendo oltre 130 eventi legati al maltempo nella sola giornata di ieri, 3 maggio in costante coordinamento con la Sala Situazioni Nazionale.

Per le principali operazioni sono stati impiegati sul territorio più di 54 tra veicoli e mezzi operativi.

Il personale ed i mezzi sono al lavoro da oltre 72h monitorando soprattutto le zone e le province interessate dalla allerta meteo per criticità idraulica e proseguendo le attività nei tratti dove è attivo il senso unico alternato a seguito degli smottamenti che hanno interessato la provincia di Bologna e di Forlì Cesena.

Lungo la strada statale 65 “della Futa” in Comune di Loiano (BO) e lungo la SS 67 “Tosco Romagnola” a Dovadola (FC) il personale Anas è impegnato senza sosta nelle attività di rimozione del materiale franato ed il monitoraggio dei versanti.

Nel ravennate permane la chiusura al traffico della SS 16 “Adriatica” dal km 136,100 al km 137,500 ad Alfonsine e dal km 122 al km 124 a Lugo dove il personale è impegnato per la gestione della viabilità e le attività di pulizia per il regolare deflusso delle acque di piattaforma.