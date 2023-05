“Ancora insieme: le cure ostetriche dalle evidenze alla realtà” è il titolo della Giornata mondiale dell’Ostetrica 2023; anche l’Azienda USL di Modena, con tutto il suo personale ostetrico, supporta l’iniziativa insieme alle donne e alle comunità con l’orgoglio e la consapevolezza di quanto sia fondamentale in tutto il mondo assicurare adeguate cure ostetriche, al fine di raggiungere e garantire i migliori esiti di salute delle donne, dei nascituri e delle famiglie.

Quest’anno insieme alle Ostetriche dell’Ausl si è voluto dare risalto alla realtà delle cure ostetriche, appunto, alla presenza di questa professionista nei diversi contesti assistenziali con una molteplicità di scatti che rappresentano ruoli e servizi. Con un tratto comune, la vicinanza alla persona e al suo bisogno di salute.

In Consultorio le ostetriche si occupano di screening del tumore del collo dell’utero, di salute riproduttiva degli adolescenti e dei giovani, promuovono sul territorio interventi di educazione e promozione della salute, in particolare all’interno delle scuole. Esercitano un ruolo fondamentale nel percorso nascita: accoglienza e presa in carico della donna, controlli clinici in gravidanza, corsi di accompagnamento alla nascita, sostegno al puerperio e all’allattamento, nonché accompagnamento della donna nelle problematiche di riabilitazione del pavimento pelvico.

Tutto ciò in sinergia con le ostetriche che lavorano in ospedale nei reparti di Ostetricia e Ginecologia e che incontrano la donna nelle ultime settimane di gravidanza, accogliendola per le visite e nel primo contatto con il Punto nascita scelto per il parto con anche incontri dedicati; sono infine attivi sui territori di Pavullo e Mirandola percorsi di “home visiting”, che prevedono la visita dell’ostetrica al domicilio della neo-mamma entro le prime 72 ore dopo il parto, per un’assistenza “da vicino” nel contesto di vita della donna, del suo bambino tra le mura domestiche e nel suo nucleo famigliare.

Da non dimenticare, per tutte le ostetriche della provincia i numerosi percorsi di formazione, anche congiunti, eseguiti in maniera interattiva e su tutto il territorio provinciale per garantire un costante aggiornamento rispetto alle più recenti evidenze scientifiche.

“Al centro c’è sempre la donna, con il suo bambino, la sua famiglia, nell’unicità meravigliosa che ciascuno rappresenta: è ciò che ogni giorno nel nostro lavoro ci impegniamo per salvaguardare, tutelare e valorizzare – commentano le Ostetriche Ausl – nei tanti contesti un unico obiettivo, assicurare la migliore assistenza alle nostre cittadine e ai loro bimbi”.

Istituita nel 1987 dalla International Confederation of Midwives (ICM, Confederazione internazionale ostetriche), la Giornata internazionale dell’Ostetrica viene celebrata il 5 maggio di ogni anno, accompagnata da uno slogan che ne identifica la tematica prescelta.