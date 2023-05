Lunedì 8 maggio 2023, alle ore 20.30, presso la parrocchia di Ubersetto è in programma la seconda serata informativa per migliorare la qualità della raccolta differenziata, organizzata dai comuni di Fiorano Modenese e Maranello con il Ceas Cà Tassi e con il Ceas Pedecollinare.

Da giovedì 18 maggio prenderà invece il via il corso per imparare a compostare prevede due lezioni: al termine sarà possibile ritirare gratuitamente una compostiera domestica. Primo incontro giovedì 18 maggio alle ore 20.30 al Mabic di Maranello: si parlerà dei principi di funzionamento e del valore ambientale, sociale ed economico del compost. Secondo incontro giovedì 25 alle 18.30 sarà a Fiorano Modenese: dalla teoria alla pratica con l’avviamento e la gestione nelle varie fasi di maturazione del compost, presso la Sede AVF, via Cameazzo 6.

E’ possibile iscriversi agli incontri entro i due giorni precedenti alla data stabilita per l’iniziativa, al link presente sui siti del Comuni.