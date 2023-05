Due persone sono rimaste ferite in modo lieve in un incidente stradale avvenuto stamattina su via Cisa Veneta all’incrocio con la Provinciale 35, a Guastalla. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi, il conducente dell’autovettura ha perso il controllo dell’auto che, uscita di strada, ha finito la sua corsa cappottata nel campo laterale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i Vigili del fuoco di Guastalla.