Il repertorio dell’indimenticabile Lucio Battisti e più i popolari successi dell’Equipe 84 riarrangiati e interpretati da Maurizio Vandelli. Sul palco un maxischermo con i testi delle canzoni per far cantare tutta la sala, come in una sorta di gigantesco karaoke. È ‘Bologna canta Battisti’ che si terrà venerdì 12 maggio (ore 21) al Teatro Duse di Bologna.

Accompagnato da una band di 5 musicisti, Vandelli canterà insieme al pubblico i brani più amati di Battisti come Un’avventura, La canzone del sole, Pensieri e parole, Con il nastro rosa, Amarsi un po’, Fiori rosa fiori di pesco, Emozioni e molti altri, compresi i grandi successi dell’Equipe 84. Canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana e che saranno riproposti in un sound attuale, ma che rispetta le versioni originali. Non mancheranno amici ‘ospiti’ che duetteranno virtualmente con Maurizio Vandelli dal grande schermo: Dodi Battaglia con Il tempo di morire, Fausto Leali con Pensieri e parole, Donatella Rettore con Il mio canto libero e Shel Shapiro con Io vivrò.

Il live accompagna Emozioni garantite, nuovo Libro/cd di Vandelli, uscito per Azzurra Music. Scritto da Massimo Cotto, il volume racconta la storia e la carriera di Maurizio Vandelli. I cd allegati alla pubblicazione, invece, sono due: uno con le canzoni di Battisti eseguite da Vandelli e l’altro contenente solo le basi per dare a tutti la possibilità di cantare in compagnia.

Maurizio Vandelli, leader e voce dell’Equipe 84, riuscì a consolidare la carriera artistica con brani indimenticabili come 29 settembre, Nel cuore nell’anima, Un angelo blu, Tutta mia la città. Ha prodotto i Dik Dik portando al successo canzoni come Io mi fermo qui, L’isola di Wight, Viaggio di un poeta. Ha collaborato alla produzione di LP per molti artisti come Albano e Romina Power, Gigliola Cinquetti, Peppino di Capri, Ricchi e Poveri. Con Red Ronnie collaborò alla trasmissione televisiva Una rotonda sul mare. Vandelli in concerto ha una missione precisa: “mandare a casa la gente felice, con un sorriso da orecchio a orecchio”, e ce la fa sempre. Media partner dell’evento è Radio Lattemiele.

Biglietti da 23 a 46 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone | emozionigarantite.it