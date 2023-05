Nel corso dell’attività di controllo del territorio intensificata all’interno dei parchi cittadini, la Polizia di Stato di Carpi ha tratto in arresto un cittadino italiano di 19 anni e denunciato in stato di libertà uno straniero di 43 anni, entrambi per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il 19enne, fermato il 5 maggio scorso intorno a mezzogiorno per un controllo di Polizia in via Fortunato, è stato trovato in possesso di tre pezzi di hashish, di una dose preconfezionata da un grammo e di altri 33,1 grammi della medesima sostanza occultati nei pantaloni.

Il 43enne, invece, è stato fermato all’interno del parco di via lago di Bolsena nella serata di sabato 6 maggio scorso. L’uomo alla vista della Polizia ha tentato invano di scappare, disfacendosi di 4 involucri, prontamente recuperati dagli operatori. Da successiva prova narcotest, è risultato che gli stessi contenevano 3,5 grammi di cocaina. Nascosta nei calzini, è stata rinvenuta la somma di 1330 euro in contanti.