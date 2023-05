Domani mercoledì 10 maggio è previsto l’incontro “Lotta contro le truffe. Come prevenirle e difendersi” a Maranello presso la biblioteca Mabic in via Vittorio Veneto, 5 alle ore 15.

L’incontro, libero e aperto a tutti i cittadini, è promosso dalla lega pensionati Spi/Cgil di Maranello e dall’associazione Federconsumatori di Modena assieme al Comune di Maranello, e vede anche la partecipazione attiva della polizia locale e del rappresentante del presidio di zona di Sassuolo dell’arma dei Carabinieri.

“E’ importante fornire tutte le informazioni e gli strumenti utili a prevenire le forme di raggiro – spiegano i rappresentanti di Spi Cgil e Federconsumatori – ma anche avere le informazioni, se già si è caduti vittime di una truffa, da parte delle forze dell’ordine per capire come denunciare e fare in modo che i malavitosi vengano fermati nel continuare a delinquere”.

Spesso le truffe perpetrate a danno dei cittadini coinvolgono le persone anziane e sono messe in atto in vari modi e luoghi, introducendosi anche nelle case per mettere a segno i colpi, approfittando del clima di solitudine in cui vivono gli anziani.

Nel corso dell’incontro verrà distribuito anche materiale informativo utile a dare indicazioni e referenti a cui rivolgersi in caso di assistenza.