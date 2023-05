Mercoledì 10 maggio la Rassegna del Mattino per le scuole apre le porte alle 09:15 con la classe 5°D della Scuola primaria “E. Castelfranchi” di Finale Emilia, che si esibirà per la prima volta sul palco del Teatro comunale di Marano nello spettacolo “La foresta dei libri volanti – viaggio nel mondo dei libri”. I ragazzi porteranno in scena il loro amore per la lettura, coltivato fin dalla prima elementare, prendendo come modello di riferimento il viaggio dantesco, attraverso uno spettacolo da loro interamente realizzato e curato, dalla stesura del copione alla realizzazione delle coreografie, dalla scelta delle musiche alla assegnazione delle parti.

A seguire, rimanendo nel sito del Teatro di Marano, prenderanno la parola gli alunni delle classi 4°A e 4°D della Scuola primaria “E. De Amicis” di Marano, con “Passo dopo passo” e “In viaggio con il maiale”. I giovani attori della scuola locale faranno vivere due lavori teatrali di ispirazione letteraria (rispettivamente tratti da “Il viaggio di Tranquilla Piepesante” di Michael Ende e “Viaggio con il maiale” di Guido Quarzo). La storia di una tartaruga che compie un coraggioso viaggio attraverso la foresta per arrivare alla festa del nuovo re Leone precederà le vicissitudini del paese di Malaerba invaso dai topi, la cui unica speranza sembra essere nelle mani di una strana e improbabile combriccola: un prete, due contadini, una fata e un maiale. Due storie fantastiche da non perdere.

A concludere la giornata, alle 20:30 sarà la Scuola secondaria di I grado “L. A. Muratori” di Vignola: le classi 1°, 2° e 3°A d’indirizzo musicale offriranno infatti un “concerto itinerante” dal titolo “Musica in viaggio”, un programma musicale che prende la forma quasi di un viaggio nel tempo e nello spazio, che tocca epoche e stili diversi attraverso le note di formazioni cameristiche e orchestrali. Insomma, un vero e proprio biglietto di andata e ritorno per il giro del mondo nel nome della musica.

Tutti gli spettacoli di giovedì 11 maggio saranno ospitati dal Teatro Fabbri di Vignola, a cominciare da “Il viaggio di Orfeo” preparato dalle classi del gruppo LeVox dell’Istituto di Istruzione Superiore “P. Levi” di Vignola, che alle ore 09:45 aprirà la giornata raccontando il classico mito di Orfeo e il suo avventuroso viaggio verso l’immortalità che dà l’arte attraverso il superamento dei bassi istinti umani e della morte.

Prendendo poi posto sul palcoscenico di casa, le classi della Scuola secondaria di I grado “L. A. Muratori” calcheranno la scena con l’emozionante musical “This is me”. Costruito sulla trama e i personaggi del musical di grande successo “The greatest Showman”, il viaggio interiore di una ragazza che sogna di diventare una cantante professionista ideato e inscenato dai performers di Vignola intende stimolare la condivisione di un percorso di apprendimento che, attraverso il teatro, la musica, il movimento e la danza, le nuove tecnologie, permetta di sviluppare nuove forme di creatività in un’atmosfera di relazione e integrazione.

Entrambi gli spettacoli del mattino saranno proposti anche la sera di giovedì a partire dalle ore 20:30, ma in ordine invertito.

Il festival è promosso dall’Unione di comuni Terre di Castelli, dal Comune di Marano sul Panaro, dalla fondazione di Vignola, dalla regione Emilia-Romagna. con il supporto di Aitec srl e con il patrocinio del Miur, mentre l’organizzazione e la direzione artistica sono affidate al Poesia festival in collaborazione con il laboratorio musicale del Frignano.

Per informazioni è possibile visitare il sito www.maranofestival.it o scrivere a festival@comune.marano.mo.it