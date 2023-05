Nella giornata odierna, causa l’ondata di maltempo che ha colpito la provincia, il comando dei vigili del fuoco di Bologna è stato impegnato in numerose attività di soccorso.

Nell’evidenziare che non si segnalano situazioni di particolare criticità o persone rimaste ferite, il comando ha effettuato circa 20 interventi per danni d’acqua, alberi pericolanti e scantinati allagati. Diversi gli interventi di questa tipologia nel comune di Medicina dove i vigili del fuoco hanno provveduto allo svuotamento di diverse cantine e seminterrati invasi dall’acqua. In totale il comando ha effettuato complessivamente 58 interventi anche per attività di soccorso non connesse con in maltempo.