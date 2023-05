Ieri sera verso le 22.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in Piazza Maggiore a Bologna dove un incendio ha interessato una porzione dello scantinato di un negozio. Sul posto le squadre hanno provveduto all’estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dello scenario. Nessuna persona è rimasta coinvolta e i negozi adiacenti non hanno riportato danni. Sul posto carabinieri e polizia locale.