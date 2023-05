Sono state pubblicate le due graduatorie definitive relative al contributo affitto per l’anno 2022. Le domande ricevute sono state 11.094: 9.979 per la graduatoria 1 e 1.115 per la graduatoria 2. Nel complesso delle due graduatorie, sono risultate ammissibili 8.952 domande.

Le risorse disponibili ammontano a circa 8 milioni di euro. Oltre ai 6.669.825,05 della Regione, il Comune ha infatti reperito ulteriori risorse per oltre 1,2 milioni.

Sarà così possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie con l’erogazione del contributo per 5.997 istanze, il 67% di quelle ammissibili.

Le istanze che non hanno ricevuto il contributo per esaurimento del fondo rimarranno comunque valide nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse.