BRESCIA (ITALPRESS) – “Se il Parlamento non vorrà approvare con i numeri che servono la riforma lo chiederemo ai cittadini con il referendum”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a Brescia, parlando della riforma costituzionale, alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le Comunali.

“O questa nazione la cambiamo davvero o non c’è bisogno che stiamo al governo come hanno fatto tutti gli altri”, ha aggiunto.

“Abbiamo una compattezza che è data da una visione e da un programma comune, e dal fatto che noi siamo lì solo ed esclusivamente per realizzare il programma che i cittadini ci chiedono di realizzare”, ha sottolineato Meloni, che ha aggiunto: “Noi abbiamo avuto il coraggio di scegliere di essere al fianco delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).