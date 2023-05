Al via la nuova edizione del progetto Al Volo 2023 con 29 progetti diversi di volontariato e 259 giornate che coinvolgeranno attivamente i ragazzi residenti nei territori dell’Unione Colline Matildiche dagli 11 ai 14 anni durante tutta l’estate.

“Al Volo”, grazie alla preziosissima disponibilità delle associazioni partner che progettano, realizzano e affiancano i ragazzi iscritti alle diverse attività con figure tutor, si consolida come un progetto di volontariato giovanile in grado ormai ogni anno di coinvolgere circa 200/300 ragazzi in esperienze di volontariato.

Il progetto, attivo dal 2014 e nato dall’iniziativa di una famiglia castellese, si è presto diffuso come buona pratica negli anni in tutti e tre i comuni dell’Unione Colline Matildiche ed è riconosciuto come esperienza di cittadinanza attiva giovanile, grazie al prezioso lavoro di rete tra associazioni, scuole secondarie di primo grado e famiglie del territorio.

Coordinato dall’Informagiovani “Il Posto Giusto”, “Al Volo” è un progetto che concilia un’esperienza di incontro e relazione tra ragazzi e volontari, ma anche di valorizzazione al learning by doing, ossia all’imparare facendo esperienze dirette, pratiche e manuali che integrano il percorso di crescita e responsabilizzazione dei ragazzi fin dalla prima adolescenza, consentendo loro di svolgere attività di impegno e partecipazione attiva.

Le iscrizioni sono possibili per tutte le ragazze e i ragazzi residenti nei comuni di Quattro Castella, Albinea e Vezzano che frequentano una scuola secondaria di primo grado, entro il 7 Giugno ed esclusivamente all’indirizzo: https://www.collinematildiche.it/iscrizioni-progetto-al-volo/

La piattaforma consente la possibilità di iscriversi a un massimo di tre esperienze: alla prima scelta si viene certamente selezionati e chiamati, mentre alla seconda e terza solo nel caso in cui le disponibilità non siano già tutte occupate da prime scelte.

Quasi tutte le proposte hanno posti limitati. Qualora, al momento dell’iscrizione, l’attività prescelta risulti essere al completo, è possibile selezionare altre attività che hanno ancora posti a disposizione.

Inoltre, l’Associazione Valore Aggiunto Odv mette a disposizione una figura di supporto educativo alle attività scelte per i ragazzi/e con disabilità (al momento dell’iscrizione è possibile spuntare la richiesta al servizio indicato).

Per la realizzazione dell’iniziativa è stata fondamentale la collaborazione degli istituti comprensivi dei Comuni di Quattro Castella, Vezzano e Albinea e delle famiglie e partner del terzo settore aderenti, senza i quali davvero questo progetto non sarebbe stato possibile, ossia:

Per Quattro Castella: Lipu Oasi Bianello, Polisportiva Terre Matildiche, Valore Aggiunto Odv, Banca del Tempo di Quattro Castella, I Boschi Aps Centro Sociale, Biblioteca di Quattro Castella, Aima Reggio Emilia ODV, Auser Reggio Emilia, Anpi sezione di Quattro Castella, Incontro società cooperativa-Piscina La Favorita, Associazione Amici del Presepio della Provincia di Reggio Emilia, Il Giardino di San Giuseppe Odv, Amici del Bianello, Caritas Interparrocchiale Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo, i consiglieri comunali per progetto di pulizia parchi e arredi urbani.

Per Albinea: Comitato Fiera di Borzano, Amici del Cea Odv, Arte in orto Aps, Albinea Insieme Casa Cervi Luigi, San Gaetano Società Cooperativa Sociale-Casa Betania, Cooperativa Risonanze, Circolo Tennis Albinea, Gruppo Volontari Protezione Civile.

Per Vezzano: Caritas interparrocchiale Quattro Castella e Vezzano, Centro Sociale i Giardini, AID-Associazione Italiana Dislessia, Avis sezione Vezzano Sul Crostolo, Itaca S.C.S, Uisp Comitato Territoriale di Reggio Emilia, Biblioteca Comunale di Vezzano Sul Crostolo.