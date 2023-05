Il nuovo Campionato Nazionale a squadre di tennis è alle porte e in particolare dal weekend del 14 maggio scenderanno in campo la Serie B1 e B2 femminile e maschile e tra queste vi è anche la formazione di punta dello Sporting Club Sassuolo.

Le ragazze, reduci dalla salvezza raggiunta nella stagione 2022, hanno lavorato duramente e l’obiettivo è puntare in alto, con la passione e la carica che da sempre contraddistingue il team sassolese. Un nuovo innesto a completare la rosa: Tereza Mrdeza, giocatrice di tennis croata, che in carriera ha raggiunto il best ranking di 150 al mondo WTA e attualmente continua la sua carriera nel circuito ITF. Confermate le “veterane” Tamara Curovic, Valeria Muratori, tornata al Club dopo due anni di assenza, e i vivaio Alice Gubertini, Shalom Salvi, Giulia Dal Pozzo e Azzurra Cremonini, alla sua prima volta nella serie maggiore.

Il girone di Serie B1 femminile prevede 7 giornate di gioco: a partire da domenica 14 maggio lo Sporting Club Sassuolo sarà da prima in trasferta al TC Parabiago, riposo il 21 maggio e l’esordio casalingo domenica 28 contro il TC Sinalunga sui campi in terra rossa. Venerdì 2 giugno saranno da prima a Sport Nuova Casale Monferrato e poi al GS Argentario di Trento, per concludere in casa contro Tc Merano e CT Giotto Arezzo l’11 e 18 giugno. Le avversarie non sono da sottovalutare e hanno team solidi e fortemente motivati a crescere: lo Sporting non sarà da meno e siamo sicuri che si difenderà al massimo!

Appuntamento, quindi, allo Sporting Club Sassuolo per gli incontri casalinghi sui campi in terra rossa e come sempre l’ingresso è gratuito e aperto a tutti.