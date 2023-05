Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (stazione di Bologna Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna) e sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle tre notti di lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, sul Ramo verde, il ramo di immissione sulla Tangenziale di Bologna, per chi proviene da Bologna Borgo Panigale ed è diretto verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale verso Casalecchio, uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale e rientrare dallo stesso, in direzione San Lazzaro;

-dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 maggio, sulla Tangenziale di Bologna sarà chiusa l’uscita dello svincolo 3 Ramo Verde, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale o lo svincolo 4 Triumvirato.

******

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, nelle due notti di giovedì 18 e venerdì 19 maggio, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-sarà chiuso lo svincolo 8 bis Viale Europa, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8 Fiera o 9 San Donato;

-sarà chiuso lo svincolo 9 San Donato, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da San Lazzaro.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8 bis Viale Europa, 8 Fiera o 10 Zona Industriale Roveri;

-sarà completamente chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri o 11 bis Castenaso;

-sarà completamente chiuso lo svincolo 13 SS9 Via Emilia, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 12 SS65 della Futa.

Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate nelle due notti di giovedì 18 e venerdì 19 maggio, in modalità alternata.

*

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, nelle due notti di mercoledì 17 e giovedì 18 maggio, con orario 23:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo 4 Via del Triumvirato, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto.

*

Ancora sulla sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 1 Nuova Bazzanese, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Viale Palmiro Togliatti, Via Gaetano Salvemini, Via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 16 e mercoledì 17 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Reggio Emila o di Parma.

*

Per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, sulla Tangenziale di Bologna dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 5 Quartiere Lame o 7 Bologna Centro;

-sarà chiuso lo svincolo 1 bis Nuova Bazzanese, in uscita per chi proviene dalla stazione di Bologna Casalecchio.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale o 1 Asse Attrezzato.

******

Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato il programma di chiusura del tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana Rovigo sud, verso Padova.

Il suddetto tratto sarà chiuso, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 maggio, con orario 22:00-6:00. Nelle stesse notti, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di parcheggio Quattro Vie est, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: Via Eridania, Santa Maria Maddalena, SS16 Adriatica, SS434 Transpolesana, per rientrare sulla A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, sono state annullate le seguenti chiusure notturne:

-annullata la chiusura Bologna Interporto-Altedo, verso Padova, prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 15, alle 6:00 di martedì 16 maggio. Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Castel Bentivoglio est”;

-annullata la chiusura Altedo-Bologna Interporto, verso Bologna, prevista dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 maggio. Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”.

Per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 15, alle 6:00 di martedì 16 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: Via Chiavicone, SS64 Ferrarese, SP3 Via Marconi e rientrare sulla A13 alla stazione di Bologna Interporto.

*

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 18 e venerdì 19 maggio, on orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Boara e Monselice, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16, SP5, per rientrare sulla A13 alla stazione di Monselice.