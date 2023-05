Il ponte che si trova tra via Radici in Monte a via Regina Pacis è stato chiuso stamane all’alba. Intorno alle 5:30, infatti, un camion è rimasto incastrato nel sottopassaggio della ferrovia Reggio-Sassuolo. Sul posto i tecnici di Ferrovie Emilia Romagna, che stanno accertando eventuali danni, assieme ai Vigili del fuoco e alla Polizia Locale.