Squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Bologna sono intervenute in località Monterenzio per una colata di fango che ha interessato un complesso di abitazioni. Le squadre hanno effettuato l’evacuazione di 10 persone. Nessuna persona risulta essere ferita. Sul posto la Polizia Locale e 118.

A causa delle forti piogge delle ultime ore sono numerosi i danni e i disagi sulle strade provinciali.

Da stamattina è chiusa la SP 7 “Valle dell’Idice” al km 19+000 in località Monterenzio ed è stata chiusa da poco anche la SP 51 “Medicina-Bivio Selice” al km 10+000 località Casa Bettola nel comune di Imola.

Rimangono chiuse a causa delle piogge di inizio maggio anche la

SP 34 “Gesso” chiusa al km 9+500 nel comune di Fontanelice

SP 59 “Monzuno” chiusa al km 2 in comune di Monzuno.

Chiuse anche la Fondovalle Savena e la SP 325 per eventi precedenti.

Criticità in corso con limitazioni locali e temporanee alla circolazione anche sulle strade provinciali

SP 27 “Valle del Samoggia” al km 23+000 località Savigno

SP 36 “Val di Zena” in vari tratti

SP 610 “Montanara” in vari tratti.