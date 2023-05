ROMA (ITALPRESS) – Un’eliminazione che lascia l’amaro in bocca.

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Jannik Sinner agli 80esimi Internazionali d’Italia. Il numero 1 azzurro, partito come ottavo favorito del Masters 1000 romano, ha ceduto in rimonta all’argentino Francisco Cerundolo. La testa di serie numero 24, che con questa ha vinto la terza partita su cinque in stagione contro giocatori in top-10, si è imposto con il punteggio di 6-7(3) 6-2 6-2 e nel prossimo turno si giocherà un posto in semifinale con il norvegese Casper Ruud, quarta forza del seeding, che nel suo incontro ha battuto per 6-1 6-3 il serbo Laslo Djere. Lorenzo Musetti ha recuperato il suo match di ieri, interrotto per il maltempo, conquistado il pass per gli ottavi. Dopo lo stop per pioggia sul 5-7, 6-4, 2-1, il toscano, 18esima testa di serie, ha chiuso il terzo set sul 6-3 ai danni dello statunitense Frances Tiafoe, numero 12 del tabellone, regalandosi l’ottavo con il greco Stefanos Tsitsipas (5), che ha regolato per 6-3, 7-6(3) il torinese Lorenzo Sonego. Prosegue la marcia del favorito del torneo, Novak Djokovic. Il campione serbo ha sconfitto il britannico Cameron Norrie (13), criticato per qualche atteggiamento non proprio sportivo, col punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e mezza di gioco, volando ai quarti di finale degli Internazionali per la 17esima volta consecutiva. E’ un record incredibile: ‘Nolè è arrivato tra i migliori otto del torneo in ogni sua partecipazione. Sul rosso del Foro Italico il serbo si trova a meraviglia, ha vinto sei edizioni del torneo ed è campione in carica. Nei quarti di finale affronterà il danese Holger Rune (7), che ha battuto il qualificato australiano Alexei Popyrin (6-4 5-7 6-4 lo score). Fuori il russo Andrey Rublev (6), arresosi per 7-6(5) 4-6 6-3 al qualificato tedesco Yannick Hanfmann. Tra le donne, si allunga la serie positiva di Iga Swiatek al Foro Italico: adesso sono 14 le vittorie consecutive agli Internazionali, dove è la bi-campionessa in carica. Nel match degli ottavi, giocato con 24 ore di ritardo a causa del maltempo, la 21enne polacca, favorita del torneo e leader del ranking Wta, si è imposta per 6-3 6-4 sulla croata Donna Vekic, 21esima testa di serie, inanellando il 28esimo successo in stagione (a fronte di cinque sconfitte).

