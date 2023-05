A causa del protrarsi delle piogge persistenti, si sta verificando un innalzamento del livello del torrente Savena tale da far prefigurare sue esondazioni in particolare nella zona di Via del Paleotto. A tutela della pubblica incolumità il Comune ha emanato un’ordinanza di evacuazione dei seminterrati e piani terra degli edifici posti in:

Via del Paleotto dal civico dispari 1 al civico dispari 9/4

È obbligatorio evacuare i piani interrati e piani terra delle abitazioni recandosi ai piani superiori.

Nel caso in cui ciò non sia possibile e qualora non ci siano alternative praticabili, sarà possibile telefonare alla centrale operativa della Polizia Locale (051 266626) per essere indirizzati alle strutture di accoglienza appositamente individuate dal Comune.

In caso di persone non autosufficienti o impossibilitate ad evacuare autonomamente i locali, occorrerà segnalarlo alla stessa Polizia Locale, che attiverà i servizi necessari per effettuare gli spostamenti in piena sicurezza.

Numerose frane in atto sui colli. La viabilità è compromessa in più punti. Sono state chiuse: Via della Trappola, Via delle Lastre, Via del Poggio, Via del Paleotto, Via della Fratta, Via dei Colli, Via di Casaglia, Via di Monte Albano, Via di Roncrio, Via di Barbiano dal civico 32 a Via San Vittore, Via di Gaibola, Via di Gaibara, Via del Ravone.

Per la giornata di oggi rimarranno chiusi anche musei, biblioteche e centri sportivi.

******

Alla luce delle indicazioni diramate in merito all’allerta meteo si invitano i cittadini, aventi una prenotazione specialistica programmata (non a carattere d’urgenza) per la giornata odierna, a non recarsi presso le strutture sanitarie.

L’Azienda USL di Bologna procederà a richiamarli attivamente, nei prossimi giorni, per una riprogrammazione senza alcuna mora a carico dei cittadini.

A fronte dell’allerta meteo che prosegue anche nella giornata di oggi, permane per – mercoledì 17 maggio – la riduzione degli orari di servizio di alcuni sportelli CUP, comunicata ieri, a cui si aggiunge la chiusura totale di tutte le sedi del:

Distretto Appennino Bolognese: Porretta, Vergato, Castiglione de’Pepoli e Vado

Distretto Reno, Lavino e Samoggia: Casalecchio di Reno, Bazzano, Zola e Sasso Marconi

Distretto Savena, Idice: San Lazzaro, Pianoro, Ozzano e Loiano

Si ricordano inoltre le riduzioni nell’orario di servizio, comunicate ieri:

Distretto città di Bologna:

– Casa della Salute Borgo Reno – dalle 7:30 alle 12:30

– Poliambulatorio Mengoli – dalle 7:30 alle 12:30

– Casa della Salute Porto Saragozza – dalle 7:30 alle 12:30

– Ospedale Maggiore – dalle 7:30 alle 12:30

– Casa della Salute Navile – dalle 7:30 alle 12:30

Distretto di Pianura Est:

Ospedale di Bentivoglio – dalle 7:15 alle 13:00

Ospedale di Budrio – dalle 7:15 alle 13:00

Distretto di Pianura Ovest:

Ospedale di San Giovanni – dalle 9:00 alle 13:00

Restano invariati gli orari di servizio degli altri punti.

L’Azienda USL di Bologna potrà prevedere ulteriori altre modifiche, in base all’evoluzione dell’allerta meteo.