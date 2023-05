Si intitola “Fai quello che ami. Ama quello che fai” il convegno aperto a tutti che sabato 20 maggio, alle 9.15, nella sala Leonelli della Camera di commercio di Modena, inaugura la nona edizione di “Ricomincio da me”, la manifestazione dedicata all’orientamento al lavoro che per la prima volta si sviluppa in quattro appuntamenti diversi nel corso dell’anno.

Promossa dall’associazione Viceversa, con il sostegno del Comune di Modena, assessorato alle Politiche del lavoro, l’iniziativa coinvolge diverse realtà istituzionali e imprenditoriali del territorio e offre alle persone che cercano un lavoro, o vogliono cambiare quello che hanno, la possibilità di incontrare gratuitamente aziende, istituzioni, enti di formazione ed esperti di orientamento, coaching e comunicazione. Obiettivo di “Ricomincio da me” è dare informazioni e fare formazione sulle opportunità del mercato del lavoro nel territorio con attenzione a autoimpiego, innovazione, sostegno all’autoimprenditorialità, skills, vecchi e nuovi mestieri, cooperazione e professioni creative.

Nella tavola rotonda “Fai quello che ami. Ama quello che fai”, quindici relatori faranno il punto sulle dinamiche del mercato del lavoro, con attenzione particolare alle professioni culturali e creative e a quelle maggiormente richieste, a partire dai dati statistici regionali e nazionali e con una riflessione sulla coerenza tra formazioni scolastica e sbocchi lavorativi, analisi di nuove professioni e di professioni tradizionali ma che richiedono nuove competenze, profili occupazionali in ascesa.

Tante le storie di innovazione, quelle di giovani che hanno avviato nuove aziende o fatto rinascere attività attraversate dalla crisi. Si affronterà, inoltre, il fenomeno delle dimissioni, collegato alla pandemia e che testimonia di un cambiamento rispetto a ciò che le persone si aspettano dal lavoro e della ricerca di un nuovo equilibrio tra professione e vita privata.

La tavola rotonda, moderata dal giornalista Maurizio Malavolta, sarà aperta dai saluti (in video) dell’assessore regionale al Lavore e formazione Vincenzo Colla e dall’introduzione dell’assessore alle Politiche del lavoro del Comune di Modena Andrea Bosi. Intervengono: Roberta Orfello, segretaria Cgil Modena; Mirella Guicciardi, giuslavorista; Andrea De Carlo, responsabile “Self made club” di Flowe (Gruppo Mediolanum); Mattia Granata, area studi Legacoop Ipsos; Andreas Voigt, editore e amministratore delegato di Innovando GmbH; Cristiano Canotti, consulente aziendale del settore ceramico; Luca Grassi, amministratore delegato Titanum ideas; Francesco Ori, presidente di ForModena; Marco Mazzacani, imprenditore e titolare di The halva lab; Alberto Belluzzi, responsabile politiche territoriali di Lapam; Vincenzo Malara, sceneggiatore e produttore televisivo; Andrea Alessandrelli, direttore Iscom formazione; Francesca Rivi, cofondatrice di Roteglia 1848.